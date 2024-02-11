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تعليق مفاجئ من الفنان محمود عامر على زواجه في عمر 69 عاما | عاجل

كتب:

ضحى محمد
12:52 م | الأحد 11 فبراير 2024
محمود عامر

محمود عامر

احتفل الفنان محمود عامر بعقد قرانه أمس على الدكتورة رشا فرج، وهي فتاة من خارج الوسط الفني، وسط أجواء عائلية دافئة.

عقد قران الفنان محمود عامر

وأعرب الفنان محمود عامر عن سعادته الكبيرة بعقد قرانه، قائلا: «ترتيبات الله سبحانه وتعالي أفضل بكثير من ترتيبات الإنسان، أشعر بحالة رضا كبيرة بعد معرفتي برشا، أخرجتني من فترة صعبة كنت أشعر فيها بحزن شديد».

وعن فرق السن بينهما قال عامر، «السن مجرد رقم في البطاقة، ولا أنظر إلى تلك الأمور، خاصة أنّ الحب والعشرة والزواج يكون بالمودة وليس بفارق السن، فأحيانا تكون المرأة عمرها كبير ولكن عقلها صغير والعكس، لذلك لن أرد على هذا النوع من الانتقادات».

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.