تعرف على جدول قوافل حياة كريمة الطبية لهذا الأسبوع.. توجد في 5 محافظات

تعمل المبادرة الرئاسية حياة كريمة على دعم وتطوير الريف المصري، من خلال العمل على دعم العديد من الجوانب الحياتية المختلفة للمواطن كالتعليم والبنية التحتية والإسكان، وأهمها الصحة، حيث تقوم حياة كريمة بالعمل على تطوير الوحدات الصحية في القرى، وإطلاق قوافل طبية بشكل دوري في القرى الأكثر احتياجا لتقديم خدمة الكشف والعلاج المجاني للأهالي.

قوافل حياة كريمة لهذا الأسبوع

وأعلنت المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة» جدول القوافل الطبية لهذا الأسبوع، وذلك عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وجاء الجدول على النحو التالي:

- في محافظة بني سويف: تتواجد قوافل حياة كريمة في قرية الحيبة التابعة لمركز الفشن أيام 10 و11 فبراير الجاري، وتتواجد في قرية بني عقبة التابعة لمركز ببا يوم 14 و15 فبراير الجاري.

- محافظة الإسماعيلية: تتواجد قوافل حياة كريمة في قرى مركز القنطرة غرب يوم 12 فبراير الجاري.

قوافل حياة كريمة الطبية

- محافظة أسوان: تتواجد قوافل حياة كريمة في قرية عنيبة التابعة لمركز نصر النوبة في 12 فبراير، وفي قرية سلوا بحري التابعة لمركز كوم امبو تتواجد القوافل في 15 فبراير.

- محافظة الغربية: تتواجد قوافل حياة كريمة في كنيسة شبراطو التابعة لمركز بسيون 13 فبراير.

- محافظة المنوفية: تتواجد قوافل حياة كريمة في قرية الشهيد فكري التابعة لمركز بركة السبع 15 فبراير، وفي اليوم ذاته تتواجد قافلة أخرى في قرية ميت أبو الكوم التابعة لمركز تلا.