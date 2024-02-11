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خالد البلشي نقيب الصحفيين ضيف «في المساء مع قصواء» الليلة

كتب:

حسن سمير
08:38 م | الأحد 11 فبراير 2024
خالد البلشي نقيب الصحفيين

خالد البلشي نقيب الصحفيين

يحل الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، الليلة، ضيفا على برنامج في المساء مع قصواء، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي بقناة سي بي سي.

وتأتي استضافة خالد البلشي ببرنامج «في المساء مع قصواء» بعد عام من انتخابه نقيبًا للصحفيين، ويستعرض البلشي خلال الحلقة اليوم ماذا حقق لصحافة مصر وجمعيتها العمومية وكيف سيواجه رهان المرحلة المقبلة.

ويذاع برنامج في المساء مع قصواء في تمام الساعة التاسعة مساء أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء ويتناول البرنامج كافة القضايا المثارة على الساحة المحلية والدولية.

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