قصواء الخلالي: التصريحات الحنجورية من دولة الاحتلال الإسرائيلي لا قيمة لها

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن تطورات الأحداث قي غزة تشغل الجميع في كافة دول العالم، موضحة أن المشهد الفلسطيني هو الأهم على مستوى التحرك العالمي.

وأوضحت خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، أنه كانت هناك توقعات لحل الأزمة وعلى الجانب الآخر كانت هناك توقعات بالاستمرار، معقبة: «المشهد متغير لا ثوابت فيه».

وتابعت أن حركة حماس تقوم بمواجهة الكيان الصهيوني وتعرقل أهدافه، منوهة بأن دولة الاحتلال مستمرة في التصريحات العنجهية والحنجورية التي لا قيمة لها، والصحف العالمية لفتت النظر إلى خلافات نتنياهو مع أمريكا، والتي وصلت إلى مرحلة انعدام الثقة.

واستشهدت ببعض التقارير بالصحف العالمية والتي وصفت نتنياهو بالمحاصر وما سيتعرض له مستقبلا من ملاحقات بعد خروجه من الحكومة وفشله بهذه الحرب، مشيرة إلى أن إسرائيل لوحت الأيام الماضية باجتياح رفح الفلسطينية بريا، منوهة بأن نتنياهو سيصطدم بالمشهد المصري اصطداما عنيفا حال ارتكاب أي من هذه الأمور.

وأردفت أن نتنياهو يريد إبادة القضية الفلسطينية مع صناعة احتلال ناعم في سيناء وهذا لن يحدث.