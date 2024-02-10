قصواء الخلالي: القضية الفلسطينية في مأزق تاريخي وتحتاج للمساندة

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إنه يتم الحديث عن الهدنة التي ترعاها مصر للوصول إلى اتفاق يضمن وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، موضحة أن حماس طلبت عددا من الأمور كالإفراج عن جميع المحتجزين وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

وأوضحت خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، أنه رغم الجهود المصرية للتوصل لوقف إطلاق النار وتهدئة الوضع في الأراضي الفلسطينية، إلا أن هناك ألاعيبا من جانب البعض للتقليل من حجم هذه الجهود.

وأردفت أن مصر هي الداعم الأكبر للقضية الفلسطينية ومن يتحمل عبئها بمفردها، مع بعض المساعدات العربية الأخرى، موضحة أن القضية الفلسطينية في مأزق تاريخي «تكون أو لا تكون»، فعلى الجميع أن يتحرك لأن هناك أكثر من مليون شخص سيتم إبادتهم والحرب آثارها ستطال الجميع، ولن يستقر الإقليم بأكمله.

وناشدت «الخلالي» قائلة: «من لديه موقف عليه أن يعلن عنه هذه الأيام أو ليصمت للأبد، فهم في حاجة إلى الدعم والوقوف بجانبهم ضد هذا الكيان الغاشم الذي يقوم بعملية إبادة».