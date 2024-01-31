في أول ظهور بعد التتويج.. نجوم منتخب اليد ملوك إفريقيا في ضيافة قصواء الخلالي

حل نجوم منتخب مصر الأول لكرة اليد في ضيافة برنامج «في المساء مع قصواء» والذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي بقناة سي بي سي، بمشاركة مسئولي اتحاد اليد بعد فوز المنتخب بلقب بطولة الأمم الإفريقية.

جاء ذلك بحضور ياسر الرملي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، ومعه كلا من إبراهيم المصري كابتن منتخب مصر لكرة اليد والنجوم أحمد هشام سيسا وأحمد خيري ومحسن رمضان ومهاب سعيد وعبدالرحمن فيصل.

واستعرض نجوم المنتخب تفاصيل وكواليس التتويج بلقب الأمم الإفريقية خلال الأيام القليلة الماضية، والتأهل إلى أولمبياد باريس 2024.

وأكد ياسر الرملي، أن المنتخب كان على قدر المسئولية ونجح في التتويج بالبطولة المهمة والمؤهلة إلى الأولمبياد، مؤكدا أن مصر تمتلك جيلا قويا من اللاعبين القادرين على حصد المزيد من البطولات.

ومن جانبه، أبدى إبراهيم المصري سعادته الغامرة بالتتويج بلقب الأمم الإفريقية، مؤكدا أن الفوز جاء عن جدارة واستحقاق موجها شكره إلى كافة اللاعبين على المجهود المبذول طوال الأيام الماضية.

وفي الإطار ذاته، أكد أحمد هشام سيسا، أن المنتخب لديه حلم كبير وهو التتويج بميدالية أولمبية بعد الفوز بالأمم الإفريقية.

وقال محسن رمضان، إن الجيل الحالي طموحاته بلا حدود وجاهز للمزيد من البطولات والإنجازات خلال الفترة المقبلة، بينما أشار أحمد خيري إلى أن المنتخب قدم بطولة كبيرة وكان على قدر المسئولية رغم قوة البطولة ووجود مجموعة من المنتخبات القوية.

وأوضح مهاب سعيد، أن منتخب اليد لديه طموحات كبيرة في الفترة المقبلة بالفوز بميدالية أولمبية ومواصلة النجاحات، بينما قال عبدالرحمن فيصل إن المنتخب يمتلك جيل رائع من اللاعبين، قادر على الوصول إلى أبعد الحدود الممكنة.