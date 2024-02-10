قصواء الخلالي: جماعة الإخوان الإرهابية تشن حربا ضد الدولة المصرية بعد تصريحات بايدن

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن جماعة الإخوان الإرهابية تشن حربا ضد الدولة المصرية بعد تصريحات بايدن بشأن معبر رفح، والقضية الفلسطينية في مأزق تاريخي بين أن تكون أو لا تكون.

وقف إطلاق النار

وأوضحت الخلالي، خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة سي بي سي، أنه رغم الجهود المصرية للتوصل لوقف إطلاق النار وتهدئة الوضع في الأراضي الفلسطينية، إلا أن هناك ألاعيب من جانب البعض للتقليل من حجم هذه الجهود.

مصر الداعم الأكبر للقضية الفلسطينية

وأردفت أن مصر الداعم الأكبر للقضية الفلسطينية ومن يتحمل عبئها بمفردها، مع بعض المساعدات العربية الأخرى، موضحة أنه على الجميع أن يتحرك لأن هناك أكثر من مليون شخص سيتم إبادتهم والحرب آثارها ستطال الجميع، ولن يستقر الإقليم بأكمله.