رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

قصواء الخلالي: جماعة الإخوان الإرهابية تشن حربا ضد الدولة المصرية بعد تصريحات بايدن

كتب:

محمد عزالدين
10:47 م | السبت 10 فبراير 2024
قصواء الخلالي

قصواء الخلالي

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن جماعة الإخوان الإرهابية تشن حربا ضد الدولة المصرية بعد تصريحات بايدن بشأن معبر رفح، والقضية الفلسطينية في مأزق تاريخي بين أن تكون أو لا تكون.

وقف إطلاق النار

وأوضحت الخلالي، خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة سي بي سي، أنه رغم الجهود المصرية للتوصل لوقف إطلاق النار وتهدئة الوضع في الأراضي الفلسطينية، إلا أن هناك ألاعيب من جانب البعض للتقليل من حجم هذه الجهود.

مصر الداعم الأكبر للقضية الفلسطينية

وأردفت أن مصر الداعم الأكبر للقضية الفلسطينية ومن يتحمل عبئها بمفردها، مع بعض المساعدات العربية الأخرى، موضحة أنه على الجميع أن يتحرك لأن هناك أكثر من مليون شخص سيتم إبادتهم والحرب آثارها ستطال الجميع، ولن يستقر الإقليم بأكمله.

اقرأ المزيد:

قصواء الخلالي: القضية الفلسطينية في مأزق تاريخي وتحتاج للمساندة

قصواء الخلالي: التصريحات الحنجورية من دولة الاحتلال الإسرائيلي لا قيمة لها

في أول ظهور بعد التتويج.. نجوم منتخب اليد ملوك إفريقيا في ضيافة قصواء الخلالي

قصواء الخلالي: اتحاد الكرة استقر على إقالة فيتوريا في اجتماع طارئ غدا

قصواء الخلالي: مصر طرف رئيسي في حل أزمة غزة لذلك لن تقطع علاقاتها مع إسرائيل

قصواء الخلالي: فلسطين قضية القضايا والسودان أزمة الأزمات بالنسبة لمصر
بقلم محمد عزالدين