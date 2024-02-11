أول تعليق من ياسر جلال بعد طرح برومو مسلسله «جودر»

طرحت الصفحة الرسمية لمنصة «واتش إت» الرقمية الإعلان الدعائي الأول لمسلسل «جودر»، منذ قليل، المقرر عرضه داخل السباق الرمضاني القادم 2024، على شاشات قنوات الشركة المتحدة، والمكون من 15 حلقة.

ومن جانبه، قال ياسر جلال، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه سعيد أن البرومو نال إعجاب العديد من الجمهور، وخصوصا أنه طرح منذ دقائق قليلة فقط.

ياسر جلال: أتمنى أن ينال دوري إعجاب الجمهور

وأضاف أنه عمل على الشخصية بشكل جيد، ويتمنى أن تخرج للجمهور بشكل جيد، وتنال إعجابه.

قائمة أبطال مسلسل «جودر»

مسلسل «جودر» يشارك في بطولة بجانب ياسر جلال، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم نور اللبنانية، ياسمين رئيس، أحمد فتحي، هنادي مهنى، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، چيهان شماشرجي، عايدة رياض، جيهان الشماشرى، محمود البزاوى، مجدى بدر.

والعمل من تأليف أنور عبدالمغيث، وإسلام خيري، وإنتاج شركتي ميديا هب سعدى – جوهر وأروما للمنتج تامر مرتضي، ومكون من 15 حلقة.