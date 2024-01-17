يُعزز المناعة ويقلل الالتهابات.. 7 فوائد مذهلة لتناول البنجر في الشتاء

البنجر من الأطعمة المفيدة لصحة الجسم، بفضل غناه بالعديد من المعادن والفيتامينات الضرورية والهامة لبناء جسم صحي قوي، ويعتبر إضافته إلى الأنظمة الغذائية في فصل الشتاء مفيد جدًا للوقاية من الالتهابات وتعزيز المناعة، بحسب ما أكده موقع Healthline الذي يهتم بتقديم المعلومات الصحية.

تنقية الجسم من السموم

يحتوي البنجر على المغذيات النباتية المعروفة باسم بيتالين، والتي تفيد في تنقية الجسم من السموم، وتقليل الالتهابات وتحسين المناعة، ما يجعل تناوله في فصل الشتاء هام جدًا نظرًا لانتشار الأوبئة والفيروسات التي تهاجم الجهاز المناعي، كما يساعد تناول البنجر على تحسين استخدام الأكسجين.

بدوره أكد الدكتور محمد الحوفي، أستاذ التغذية بجامعة عين شمس، في حديثه لـ «الوطن» أن البنجر يحتوي على العديد من المعادن والفيتامينات والألياف الهامة لصحة الجسم، ويمكن رصد فوائده الصحية فيما يلي:

- يساعد على خفض ضغط الدم، وبالتالي يحمي من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية وغيرها.

- يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، لأنه يحتوي على كلًا من فيتامين ب والبيتالين اللذين يساعدان على تخفيض مستوى الكوليسترول في الدم.

- يعمل على تدفق الدم بصورة سليمة إلى الدماغ، ما يعمل على تحسين عملية الإدراك.

تحسين صحة الجهاز الهضمي

- يعمل على تحسين استخدام الأكسجين في الجسم، بما يرفع من كفاءة الأداء العضلي وزياة القدرة على التحمل لممارسي الألعاب الرياضية.

- تحسين صحة الجهاز الهضمي والأمعاء ما يجعله مفيدًا في حالات الإمساك.

- يحتوي البنجر على مضادات الأكسدة، ما يجعله مفيدًا للوقاية من الإلتهابات والأمراض المزمنة.

- يساعد تناول البنجر على تقليل تراكم الدهون في الكبد ما يجعله سببًا في تعزيز وظائف الكبد.