توقعات بوصول الطلب العالمي على «الفضة» لـ1.2 مليار أونصة خلال 2024

أعلن معهد الفضة العالمي في أحدث تقاريره لعام 2024، إن العام الجاري من المتوقع أن يكون العام الأفضل بالنسبة للفضة باعتباره المعدن النفيس، حيث توقع المعهد في أن تصل أسعار الفضة إلى أعلى مستويات لها منذ فترة كبيرة من الزمن.

من المتوقع زيادة الطلب على الفضة عالميا بواقع 1.2 مليار أونصة

وأضاف معهد الفضة أنه من المتوقع أن يصل الطلب العالمي على الفضة لما سيقارب الـ1.2 مليار أونصة خلال العام الجاري 2024، ما سيمثل ثاني أعلى مستوى للطلب على الفضة منذ فترة طويلة، وأشار المعهد الذي يُعد جمعية دولية غير هادفة للربح وتضم أعضاء مختلفين لصناعة الفضة، إلى أن النشاط الصناعي الأقوى يعد الحافز الرئيسي في ارتفاع الطلب العالمي على المعدن الأبيض.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمعهد الفضة، مايكل ديرينزو، إن المعهد يتوقع أن معدن الفضة سيحظى بعام رائع، من حيث الطلب من قبل المواطنين على مستوى العالم، متوقعا أن تسجل أسعار الفضة 30 دولارا للأونصة الواحدة، في حين تسجل أونصة الفضة الآن مبلغ الـ 22.6 دولار عالميا، مؤكدا أن تلك النسبة هي أعلى مستوى وصل إليها معدن الفضة خلال الـ 10 سنوات الماضيين.

وتوقع المعهد زيادة مقدارها 9% فيما يخص الطلب على الفضيات، بخلاف زيادة أخرى بنسبة تصل لـ 6% حال الطلب على المجوهرات لهذا العام، كما أنه توقع أن تقود الهند قفزة كبرى فيما يخص المشتريات من المجوهرات.

وأكد المعهد وفق تقريره أن أسعار الفضة تميل كالذهب، لأن تكون دائما على علاقة عكسية مع أسعار الفائدة، حيث إن بيئة أسعار الفائدة المرتفعة دائما ما تؤذي الطلب على الفضة أو الذهب، لأن المعادن الثمينة لا تدفع أي فائدة، ما يجعلها من الأقل جاذبية حال مقارنتها بالاستثمارات البديلة مثل السندات.

أما وبالنسبة لأسعار الفضة مقارنة بالذهب، فقد أردف المعهد وفق تقريره، أن الفرد يحتاج لـ90 أونصة من الفضة من أجل شراء أونصة واحدة من الذهب، بحسب «CNBC».