سعر الفضة اليوم الجمعة 9-2-2024 في الأسواق

استقرار كبير شهده سعر الفضة اليوم الجمعة 9-2-2024، وفق ما أعلنته مواقع بيع الفضة والذهب عبر الإنترنت، كما شهد السر نفس الاستقرار داخل المحلات في الفترة الأخيرة.

سعر الفضة اليوم

- يبلغ سعر جرام الفضة عيار 999 اليوم الجمعة 46.06 جنيه.

- يسجل سعر جرام الفضة عيار 958 في محلات الفضة 44.17 جنيه.

- كما وصل سعر جرام الفضة عيار 925 الآن 42.65 جنيه.

- وعن سعر جرام الفضة عيار 900 اليوم الجمعة 41.49 جنيه.

- بالنسبة لسعر جرام الفضة عيار 800 وصل إلى 36.88 جنيه.

- وعن سعر سبيكة الفضة 1 كيلو اليوم الجمعة في محلات بيع الفضة تبلغ 45,769.97 جنيه.

أسعار الذهب اليوم

أما أسعار الذهب اليوم الجمعة في بداية التعاملات يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا 3650 جنيهًا، فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة 4171 جنيهًا، كما يسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 3128 جنيهًا.