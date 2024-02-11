مشروعات الباحثين.. خطوة لتنمية المجتمع المصري

نجح باحثو مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، من أساتذة وباحثين وطلاب، فى نشر العديد من الورقات العلمية فى كبرى المجلات العلمية، وحصلوا على جوائز علمية، بجانب ابتكار العديد من المشروعات البحثية التى تهدف لخدمة وتنمية المجتمع المصرى.

البداية كانت فى نجاح فريق بحثى بمدينة زويل فى تطوير جهاز تنفس صناعى يمكن استخدامه لمرضى الالتهاب الرئوى، الذين لم يصلوا إلى حالة حرجة ولا يحتاجون إلى أجهزة العناية المركزة، انطلاقاً من دور مدينة زويل فى اكتشاف العديد من الأجهزة الطبية لمحاربة جميع الأعراض المتجمعة عن فيروس «كورونا».

فكرة المشروع تعتمد على تطوير جهاز تنفس صناعى ميكانيكى تم تصميمه فى جامعة إلينوى، على أن يتم تصنيعه من خلال مجموعة «العربى» باستخدام مواد محلية، ما يحتم تعديل التصميم الأصلى حتى يتوافق مع إمكانيات التصنيع المحلى والمكونات المحلية المتاحة.

«أوبتيكا» تختار «عُبَيَّه» عضواً لتحكيم الجوائز

واختارت مؤسسة «أوبتيكا» (مجتمع الضوئيات الأمريكى سابقاً) الدكتور صلاح عُبَيَّه، مدير عام المعاهد البحثية، المدير والمؤسس لمركز الفوتونات والمواد الذكية، والرئيس الأكاديمى الأسبق لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، عضواً فى لجان تحكيم جوائز وتكريمات المؤسسة للعام الثانى على التوالى.

وتتمتع جوائز «أوبتيكا» بأهمية كبيرة فى مجال البصريات والضوئيات، حيث تعد عضوية هذه اللجان بمثابة اعتراف مرموق للأساتذة والعلماء المتميزين على مستوى العالم لما قدموه من مساهمات تقنية وصناعية وريادية فريدة فى مجال الضوئيات، حيث يعكس الاختيار المساهمات البحثية المتميزة للدكتور عُبَيَّه، وأدواره القيادية داخل المؤسسات الأكاديمية، ويسلط الضوء على تأثيره البارز فى مستقبل مجال الضوئيات وقدرته على تشجيع الأجيال القادمة من المبدعين.

«شيماء»: طلابنا ابتكروا أجهزة ذكية

«مشروعات عديدة ننتجها ونعرضها، وشبابنا متميزون»، بهذه الكلمات كشفت الدكتورة شيماء على، الأستاذ المساعد بقسم علوم النانو بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، عن الابتكارات التى أنتجها عدد من طلاب المدينة، موضحة أن أبرزها يتمثل فى ابتكار إنتاج مواد الخلايا الشمسية العضوية وأجهزة ذكية للمنازل وأجهزة تحلية المياه.

وأوضحت أن مشروع الخلايا الشمسية عبارة عن مشروع تكنولوجى حديث، يتم تصنيعه من البلاستيك، ويمكن استخدامه فى تصنيع أى أجهزة إلكترونية تتعلق بالخلايا الشمسية أو أجهزة الشاشات الليد وجميع الإلكترونيات، فهى بمثابة مادة خام لتصنيع جميع الإلكترونيات.

وأضافت أن الطلاب نجحوا فى ابتكار عدد من الأدوات والأجهزة الذكية يتم استعمالها فى المنزل، ويمكن التحكم بها عن طريق التطبيقات الذكية للهاتف المحمول عن بُعد، من خلال التحكم فى الإضاءات أو الستائر والأبواب الذكية وأجهزة الإنذار.