عالم مصري من مدينة زويل يفوز بجائزة المعرض الدولي للاختراعات لأول مرة

نجح الدكتور إبراهيم الشربيني أستاذ ومدير برنامج علوم النانو ومدير مركز أبحاث علوم المواد بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا في الفوز بالجائزة الكبرى للمعرض الدولي للاختراعات في الشرق الأوسط بالكويت النسخة الـ 14 بحضور أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد في حفل الختام.

وزع عادل العدواني وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالكويت والدكتور طلال جاسم الخرافي رئيس مجلس إدارة النادي العلمي جوائز الفائزين وتكريم المشاركين، حيث كانت الجائزة الكبرى للمعرض من نصيب العالم والمخترع المصري إبراهيم الشربيني وفاز بها مناصفة بين اختراعين له في سابقة للمرة الأولى منذ انطلاق المعرض وهي فوز متسابق واحد مناصفة بالجائزة لمشروعين مختلفين.

اختراعات الدكتور إبراهيم الشربيني

اخترع الدكتور إبراهيم الشربيني دعامات نانونية ذكية متعددة الوظائف لتوسيع الأوعية الدموية، وابتكر سماد يوريا طويل المفعول وصديق للبيئة.

ويعتبر المعرض الدولي للاخترعات في الشرق الأوسط ثانى أهم معرض في العالم للاختراعات بعد معرض جنيف الدولي للابتكار وهذه أول مرة يحصل فيها مصري على الجائزة الكبرى للمعرض منذ إنشائه قبل 30 عاما ومن المرات القلائل التي حصل فيها عربي على هذه الجائزة الكبرى من وسط مشاركة أكثر من 40 دولة عربية وأجنبية وأكثر من 200 اختراع.

من هو الدكتور إبراهيم الشربيني؟

العالم الدكتور إبراهيم الشربيني يحظى بالتقدير العلمي من كافة المؤسسات وحصل على معظم الجوائز المحلية والدولية.

- وسام الجمهورية المصرية في العلوم والفنون من الطبقة الأولى وتكريم من رئيس الجمهورية.

- جائزة الدولة للتفوق في العلوم التكنولوجية المتقدمة لعام 2018 نظرا لتميز الأبحاث في مجال تكنولوجيا النانو وتطبيقاتها في المجال الطبي

- جائزة خليفة الدولية التربوية (الإمارات).

– الأستاذ الجامعي المتميز على مستوى الوطن العربى 2021.

- جائزة عبد الحميد شومان (الأردن) في مجال العلوم الهندسية على مستوى الوطن العربى (تكنولوجيا النانو) لعام 2018.

- جائزة الدولة المصرية التشجيعية في العلوم في سنة 2011،

- جائزة فينيس كامل للابتكار العلمي لشباب الباحثين بمجال علوم المواد وتطبيقاتها في 2012.

- زمالة هيئة الفولبرايت الأمريكية المرموقة.

- جائزة وزير الصحة د. عبده سلام في مجال المستحضرات الصيدلانية والمنتجات الحيوية من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في 2015.

- الحصول على قلادتين ذهبيتين بالإضافة إلى دبلومتين فخريتين من المعرض الدولي رقم 46 للابتكار بجنيف بسويسرا.

- الفوز بجائزة الكوميستا لأفضل براءة إختراع في العالم الإسلامي وهي إحدى أهم جوائز الكوميستا (اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي) للتميز في العلوم والتكنولوجيا.

- الاختيار للعام الثالث ضمن قائمة أفضل 2% من علماء العالم طبقاً لتصنيف جامعة ستانفورد الأمريكية.

- الاختيار ممثلا لمصر وأكاديمية البحث العلمى المصرية ثم الإنتخاب نائباً للرئيس بواسطة مجلس إدارة شبكة أكاديميات العلوم الإفريقية.