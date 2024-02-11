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«مدينة زويل» قلعة علمية حديثة

أيادٍ وطنية تنهض بالبحث العلمي.. وشباب قادر على الابتكار والإبداع

كتب:

أحمد أبوضيف  
تصوير:

محمد مصطفى
08:46 م | الأحد 11 فبراير 2024
«مدينة زويل» قلعة علمية حديثة

«مدينة زويل» قلعة علمية حديثة

«بات من الواضح أن خَلْق التنمية المستدامة عن طريق الصناعة أصبح مبنيّاً على مخرجات البحث العلمى؛ مما يتطلب نظاماً جديداً للتعليم والبحث العلمى»، كلمات بسيطة للراحل أحمد زويل، مؤسس مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، عبّر من خلالها عن حلمه الذى بدأه منذ عام 2000، والتى أصبحت إحدى القلاع العلمية الحديثة فى مصر.

12 عاماً مرت على بدء استقبال الطلاب بكليات المدينة العلمية، التى جرى تدشينها من قِبل العالم الراحل، نجحت خلالها الإدارة فى تخريج أول دفعة عام 2017، وإحداث طفرة كبرى بكليات ومنشآت المدينة، طالت تطوير جميع القطاعات، مما يؤكد اهتمام الدولة بالبحث العلمى وعزمها على التطوير.

مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا تنتظر الافتتاح الرئاسى لها، والمقرر خلال الفترة المقبلة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى وجّه كل الدعم للمدينة ولمنشآتها المختلفة.

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بقلم أحمد أبوضيف  