تفاصيل اجتماع مجلس أمناء جامعة المنيا الأهلية.. خفض الرسوم ومنح جديدة

عقد مجلس أمناء جامعة المنيا الأهلية اجتماعه، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس أمناء جامعة المنيا الأهلية، ورئيس مجلس الشيوخ المصري، وبحضور اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، والقائم بعمل رئيس جامعة المنيا الأهلية، والدكتور أحمد عبد الله زايد، مدير مكتبة الإسكندرية ونائب رئيس مجلس الأمناء ، والدكتور أحمد شوقي زهران، أمين مجلس الأمناء، وأعضاء المجلس.

إتاحة فرص تعليمية متميزة للطلاب

وفي بداية الاجتماع، قدم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ترحيبه بأعضاء المجلس، معبرًا عن سعادته لتواجده وسط كوكبة علمية من أبناء المنيا، ليتعاونوا جميعًا ويسهموا في حراك تطوير التعليم العالي، وتحقيق نهضة مصر، مثمنًا دور الجامعات الأهلية في إتاحة فرص تعليمية متميزة للطلاب من خلال ما تُقدمه من برامج مُتخصصة تخدم مُتطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل في مختلف القطاعات، موجهًا الشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى صاحب رؤية وإنجاز الجامعات الحكومية المنبثقة من جامعات حكومية وكذلك لوزير التعليم العالي، لتقديمه كافة أوجه الدعم من أجل إنشاء جامعة المنيا الأهلية، كما وجه الشكر لجامعة المنيا الحكومية المنبثقة منها الجامعة الأهلية لدعمها لأداء رسالتها منذ نشأتها وحتى تشغيلها.

ومن جانبه عبَّر الدكتور عصام فرحات، عن خالص شكره وتقديره للمستشار عبد الوهاب عبدالرازق، وبمجهوداته التي تسعى نحو التطوير، والتعاون المثمر من أجل الصالح العام، مؤكدًا على رؤية الجامعة ومواكبتها للتطوير، واستحداث أحدث التكنولوجيا التعليمية، بما يهدف إلى تخريج كوادر تعليمية وعلمية، تماشيًا نحو الارتقاء بمنظومة التعليم العالي بمصر، ومواكبة أحدث تكنولوجيا العصر وجهود التنمية الشاملة وبناء الإنسان المصري.

خفض الرسوم الدراسية بنسبة 50%

وخلال الاجتماع، تم عرض أبرز الإنجازات بجامعة المنيا الأهلية، خلال الفترة السابقة، وتشغيلها لسبع كليات بسبعة برامج مختلفة، وتطوير نظام للتنسيق الإلكتروني ونظام متكامل لشئون الطلاب والكنترولات، وما تم تجهيزه من آليات تدعم موارد الجامعة، وتجهيز مباني ومعامل على أحدث الطرق التكنولوجية الحديثة، لتقديم تعليم عال الجودة والكفأة، بالإضافة إلى عرض بيان بأنشطة رعاية الطلاب التي تم تنفيذها واتاحتها لممارسة الطلاب مختلف هوايتهم، والمشاركة في المسابقات الداخلية والقمية على مستوى الجمهورية.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة الموقف المالي للجامعة الأهلية، وإقرار قواعد المنح الدراسية ومنح التفوق والدعم الاجتماعي للطلاب، وكذلك تخصيص منح دراسية للطلاب ذوي الهمم، وتخفيض الرسوم الدراسية لهم بنسبة 50%، حيث تشمل تلك المنح، منح التفوق في الثانوية العامة لعام الالتحاق بالجامعة، ومنح التفوق الرياضي في العام التالي للتفوق، وكذلك منح التفوق في الأعوام التالية لعام الالتحاق، ومنح الدعم الاجتماعي، لمن فقدوا والديهم، ولأبناء الشهداء، والمصابين من أبناء القوات المسلحة والشرطة، وكذلك من أبناء أعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة المنيا الحكومية، هذا فضلًا عن دراسة مقترح لائحة الجامعة من حيث المبدأ، إضافة إلى الموافقة على استمرار عمل لجنة تسيير الأعمال بجامعة المنيا الأهلية.