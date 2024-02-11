كاتب صحفي: مصر حققت قفزة تاريخية في الصادرات السلعية بنهاية 2023

قال أحمد يعقوب، الكاتب الصحفي، إنَّ مصر نجحت رغم الأزمات الاقتصادية العالمية في زيادة حجم الصادرات السلعية لتسجل 35.6 مليار دولار بنهاية 2023، وهو مستوى تاريخي، مرجعاً هذه الطفرة إلى عمل الدولة على 4 محاور.

وأضاف «يعقوب»، في مداخلة هاتفية له على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ المحاور الأربعة التي تعمل مصر من خلالها على زيادة صادراتها، هي: فتح أسواق جديدة والاهتمام بالمحاصيل الزراعية ورفع معدلات التصدير لعدد 400 منتج زراعي لـ 120 دولة حول العالم، والاهتمام بالصادرات الزراعية ومصر لديها ميزة نسبية، وتيسير إجراءات التصدير إلى الخارج عبر التصدي لكل العوائق والمساعدة في كل الخطوات التصديرية ودعم المصدرين، واستغلال الميزة التنافسية لمصر في بعض القطاعات مثل «البتروكيماويات» و«الصناعات المعدنية»، وكذلك توقيع العديد من الاتفاقات التجارية الدولية.

وتابع الكاتب الصحفي أحمد يعقوب: «مصر تولي اهتماما كبيرا بالسوق الأفريقي، وهناك أكثر من 50 دولة بالقارة يمكن التصدير لها، وموقع اتفاقات تجارية مع الدول الأفريقية مثل اتفاقية مع الكوميسا، وتسعى مصر للتركيز على الاتفاقات بين مصر ودول العالم المختلفة».

واستطرد: «هناك زيارات مصرية للخارج لبحث أفق التعاون الاقتصادي، ومؤخراً زار رئيس الوزراء الإمارات، ووفود سافرت لعقد اتفاقات تجارية ثنائية بين مصر والتكتلات العالمية وبينها وبين مختلف دول العالم، ما يساهم في رفع حصتنا من الصادرات».