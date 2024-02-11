محافظ المنيا يفتتح «الكوبري العالي» بعد انتهاء أعمال الرصف والصيانة

افتتح اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الكوبري العالي بوسط مدينة المنيا، عقب انتهاء أعمال الرصف والصيانة الدورية للكوبري، وإعادته للعمل بشكل كامل.

انتهاء أعمال صيانة الكوبري العالي

وأكد المحافظ، أن الكوبري العالي «الملك فاروق سابقا» المنشأ منذ عام 1932 يعد أحد أهم الكبارى بمدينة المنيا نظرا لموقعه فى منطقة حيوية حيث يربط شرق وغرب المدينة، موضحا أن عمليات الرصف والصيانة جاءت ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة وإعادة تأهيل الكباري والطرق الرئيسية والفرعية، بما يُسهم في تحسين حركة المرور أمام المارة من المواطنين والمركبات، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

دهان الأسوار والبلدورات وأعمدة الإنارة

وأضاف المحافظ، أن عمليات الرصف و الصيانة للكوبري نفذتها وحدة الرصف بالمحافظة بالتعاون مع مديرية الطرق والنقل وكلية الهندسة جامعة المنيا ، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وشملت الأعمال معالجة الفواصل ورصف سطح الكوبري ودهان الأسوار والبلدورات وأعمدة الإنارة وتخطيط الكوبري، وفقاً للخطة الزمنية المعدة.