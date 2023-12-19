سورة في القرآن تحل جميع المشاكل الزوجية.. احرص عليها

قال الشيخ محمد أبوبكر، الداعية الإسلامى، إن الشخص الذي يشكو من الكوابيس خلال نومه أو من المشكلات الزوجية المستمرة مع شريكة حياته، فيجب عليه أن يقرأ سورة البقرة، وإن لم يستطيع قراءتها فيجب تشغيلها في المنزل بعد صلاة الجمعة.

وأضاف الداعية الإسلامي في برنامج «إني قريب» على قناة النهار، أنه يشترط على المسلم أن يشغل سورة البقرة بعد صلاة الجمعة، شرط أن يكون المنزل مرتبا، كونه يمنع الشياطين من التسلل إلى المنزل.

فضل سورة البقرة

وفي هذا السياق، قال الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف، إن الله عزوجل ذكر المشاكل بين الزوجين في كتابه الكريم بسورة البقرة لما جاء في قوله عزوجل: «وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۚ وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ».

سورة البقرة

وبخصوص فضل سورة البقرة، استدل «الأطرش» بما روي عن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم- بعثًا وهم ذوو عدد فاستقرأهم فاستقرأ كل رجل منهم ما معه من القرآن، فأتى على رجل منهم من أحدثهم سنًا، فقال «ما معك يا فلان؟» قال معي كذا وكذا وسورة البقرة، قال «أمعك سورة البقرة؟» قال نعم، قال «فاذهب فأنت أميرهم»، فقال رجل من أشرافهم والله يا رسول اللَّه ما منعني أن أتعلم سورة البقرة إلا خشية ألا أقوم بها، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم «تعلموا القرآن فاقرأوه واقرئِوه، فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب محشو مسكًا يفوح بريحه كل مكان، ومثل من تعلمه فيرقد وهو في جوفه كمثل جرابٍ وكئ على مسك».