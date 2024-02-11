قصواء الخلالي: نتنياهو يدق طبول الحرب.. وتطورات القضية الفلسطينية تتصاعد

أكدت الإعلامية قصواء الخلالي، أن الدولة المصرية الآن ومعها الوطن العربي في لحظات فارقة على صعيد الأمن القومي، موضحا: «تطورات الأوضاع المتعلقة بالقضية الفلسطينية تتصاعد».

تصريحات نتنياهو هو الأكثر خطورة

وتابعت «الخلالي»، خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على شاشة «سي بي سي»، أن تصريحات نتنياهو بشأن إجلاء رفح المتكدسة بالسكان البالغ عددهم ما يقرب من 1.4 مليون مواطن، هو الأكثر خطورة وأهمية حتى الآن لما سيترتب عليه توتر كبير بالمنطقة، معقبة: «نتيناهو يدق طبول حرب ويريد اصطناع حرب جديدة بالمنطقة».

المشهد شديد الخطورة

وأردفت أن نتنياهو يريد تحقيق الحلم الصهيوني القديم بشأن تهجير الفلسطينيين على أرض الواقع، وكل ما يخرج منه من أفعال وتصريحات مستفزة يشير لذلك، متسائلة: «ماذا سيحدث لمليون و400 ألف فلسطيني إذا تحرك الجيش الإسرائيلي بريا على الأرض.. المشهد شديد الخطورة مؤرق جدا».