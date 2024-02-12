تحت شعار «ساعة جري» حرص أحمد إيهاب سليت، طالب بالصف الثالث الثانوي، من محافظة كفر الشيخ، على إطلاق مبادرة للجري لمسافات قريبة من أجل تشجيع أصدقائه على ممارسة الرياضة، حفاظاً على لياقتهم البدنية، وليحصلوا على جسم رشيق وصحي استعداداً للالتحاق بالجامعة خلال العام الدراسي المقبل، وللتخفيف من ضغط المذاكرة.

«ساعة جري» مبادرة طالب لتخفيف ضغط «الثانوية العامة»

«أنا باحب الجري وبامارس رياضة كمال الأجسام في الأساس ولكن باشوف إنّ في ناس كتير من أصدقائي مش بيمارسوا رياضة لأنهم مضغوطين بسبب المذاكرة، عشان كده فكرت إني أطلق مبادرة للجري لمسافات قريبة يعني 2 كم جري مثلاً، وطرحت الفكرة على واحد صاحبي اسمه محمد حمدي وشجعني وعرضنا الفكرة على مجموعة من الأصدقاء ووافقوا ينزلوا معانا وبالفعل نزلنا»، بهذه الكلمات بدأ «أحمد» يحكي تجربته لـ«الوطن».

اختار طالب الثانوي يوم الجمعة ليكون يوماً ثابتاً في ممارسة رياضة الجري ضمن مبادرة «ساعة جري»: «اخترت يوم الجمعة للمبادرة عشان بيكون يوم إجازة ومفيش فيه دروس ولا مدرسة، خاصةً إننا كلنا في 3 ثانوي ومفيش عندنا وقت خالص، واليوم ده الوحيد اللي بنكون فاضيين فيه، عشان كده بنطلع يوم الجمعة بعد صلاة العصر بنستعد بالتسخين الأول وبعد كده بنبدأ نجري، والموضوع مش بياخد مننا ساعة، ومعروف عن رياضة الجري إنها بتساعد على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، وحرق السعرات الحرارية، وتعزيز الدورة الدموية، وكمان تحسين الصحة العقلية».

ممارسة بعض التمارين الرياضية بعد الجري

ليست رياضة الجري فقط هي ما يُمارسها الشباب خلال المبادرة بل يتم أيضاً ممارسة بعض التمارين الرياضية بعد الجري: «بعد ما بنخلص جري بنقف على الطريق نمارس التمارين الرياضية زي الكارديو، والمبادرة لاقت نجاحاً وإقبالاً كبيرين، وكل الناس المشاركة مبسوطة وسعيدة ونفسيتها ارتاحت وكده احنا نجحنا في تحقيق هدف المبادرة وهو تحسين الصحة البدنية والنفسية».