محافظ كفر الشيخ: تمويل 23 مشروعا للشباب بتكلفة 6 ملايين جنيه

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنّه تم تمويل مشروعات الشباب بـ6 ملايين جنيه لتوفير 57 فرصة عمل ضمن برنامج المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك» التابع لوزارة التنمية المحلية، لافتاً أنّ إجمالي المشروعات المنفذة والمقدمة التي تم تنفيذها من خلال البرنامج يتضمن تمويل 23 مشروعاً بقيمة 6 ملايين و24 ألف جنيه، لتوفير 57 فرصة عمل، خلال شهر يناير الماضي، تحت إشراف إدارة مشروعك بديوان عام المحافظة.

تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأوضح المحافظ أنّ مستقبل الاقتصاد المصري يعتمد على دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتمويل عدة بنوك لبرنامج «مشروعك»، لتشجيع الشباب على العمل، والبدء بمشروعاتهم الخاصة أو تطوير المشروعات القائمة، ومنح الرخص المؤقتة، والتشجيع على إقامة المشروعات الجديدة في مختلف مجالات الإنتاج.

منح التراخيص المؤقتة لمدة 5 سنوات للشباب

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أنّه يتم تدريب المتقدمين لإقامة المشروعات على كيفية إدارتها طبقًا لأحدث نظم الإدارة، ودراسات السوق وجودة المنتج، لا سيما أنّه يتم منح التراخيص المؤقتة لمدة 5 سنوات للشباب أصحاب المشروعات الجديدة، بالإضافة إلى مساعدة البنوك لهم عن طريق عمل الدعاية اللازمة لبرنامج «مشروعك»، وتسليط الضوء على أهم المزايا بالمجان في مختلف وسائل الإعلام على نفقة البنوك دون تحميل العميل أي أعباء مالية، وهناك فروع لبرنامج مشروعك في جميع الوحدات المحلية لاستقبال طلبات الشباب لإقامة المشروعات.