محافظ كفر الشيخ: تبطين ترعة منيل إسماعيل بطول 2700 متر في دسوق

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، استكمال العمل في تأهيل وتبطين ترعة منيل إسماعيل بقرية شباس الملح، في مركز دسوق بطول 2700 متر، في إطار المشروع القومي لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر، كمحور رئيسي من محاور تطوير الريف المصري والنهوض بالمستوى المعيشي للمواطنين، تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق.

تحسين عملية توزيع المياه

وأكد المحافظ، أنّ المشروع القومي لتبطين وتغطية الترع هو نقلة حضارية، تأتي ضمن خطط واستراتيجيات الدولة المصرية لتحسين عملية توزيع المياه، بما يضمن وصول مياه الري بسهولة للأراضي الزراعية، إضافة إلى حل مشاكل توصيل المياه في نهايات الترع، ويُعد المشروع بمثابة نقلة نوعية تسعى إليها الحكومة المصرية في كافة قرى ونجوع مصر، لتطوير شبكة الترع والمصارف، مما يُساعد على تقليل تلوث البيئة، ويستهدف الحفاظ على كميات المياه التي يتم هدرها بعد تسربها للتربة الطينية.

تبطين 1000 كيلو ترع ومصارف في كفر الشيخ

جدير بالذكر، أنّه جارٍ تبطين 1000 كيلو ترع ومصارف بنطاق محافظة كفر الشيخ وفق خطة موضوعة، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث تكمن أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف التي تتفرع من نهر النيل في تقليل الفاقد من المياه، ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تُعاني من ضعف المياه.