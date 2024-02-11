انتظام الدراسة في الترم الثاني بمحافظة كفر الشيخ.. حضور 878 ألف طالب

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، انتظام الدراسة في الترم الثاني بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، وسط توفير بيئة تعليمية مناسبة للأطفال والطلاب في كل المراحل الدراسية، وذلك دون أي معوقات، مشيرا إلى أن مديرية التربية والتعليم، وكل الجهات المعنية، أنهت خلال الفترة الماضية الاستعدادات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023 - 2024.

انتظام الدراسة في الترم الثاني بمحافظة كفر الشيخ

وقدم محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، التهنئة للطلاب والعاملين بالتربية والتعليم مع بدء انتظام الدراسة في الترم الثاني بمحافظة كفر الشيخ، وتفقد عدداً من المدارس للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية بها، موجهاً بالاهتمام بالأنشطة الترفيهية، والجانب المهاري، مشدداً على ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها، لجذب وتشجيع الطلاب على البقاء في المدرسة.

وأشار وكيل الوزارة، إلى انتظام الدراسة في الترم الثاني بمحافظة كفر الشيخ بـ2374 مدرسة، بحضور 878 ألف و165 طالب وطالبة بالمحافظة، مكلفاً لجان المتابعة والأقسام، بمتابعة انتظام العملية التعليمية بكافة مدارس المحافظة.

بدء الدراسة في الترم الثاني بمحافظة كفر الشيخ

وكانت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ قد أنهت في وقت سابق، استعداداتها لاستقبال الترم الثاني، والذي بدأ أمس السبت 10 فبراير ويستمر حتى يوم الخميس 6 يونيو 2024، بإجمالي 96 يوماً، موزعة على 14 أسبوعاً.