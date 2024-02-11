خبير تكنولوجيا معلومات: واتساب يتيح للمستخدمين حظر الرسائل العشوائية مباشرة

قال مؤنس حواس، الكاتب المتخصص في تكنولوجيا المعلومات، إنَّ الميزة أو الخاصية الجديدة التي أتاحها تطبيق واتساب لمستخدميه اليوم، من حظر الرسائل العشوائية مباشرةً، هدفها الحد من البريد العشوائي التي تصل للمستخدمين.

وأضاف «حواس»، في مداخلة هاتفية له على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ مستخدمي «واتساب يمكنهم من خلال الخاصة الجديدة حظر الرسائل العشوائية بدون الحاجة إلى فتح التطبيق والبحث بين الرسائل، والحظر يكون بشكل مباشر عبر الواجهة الرئيسية للهاتف».

وتابع الكاتب المتخصص في تكنولوجيا المعلومات: «مستخدمي التطبيق عليهم بضغطه مطولة على الرسالة التي أتت من رقم عشوائي، يمكن حظرها واعتبارها رسالة مزعجة، ولا يعتبر حظر للرقم نفسه إنما للرسالة وتصنيفها أنها غير مرغوب فيها وأن هذا الرقم يرسل رسائل مزعجة».

وأوضح: «وصل عدد مستخدمي تطبيق واتساب إلى أكثر من 2 مليار مستخدم، ومع هذا العدد الكبير ازداد استقبال المستخدمين للرسائل المزعجة، وفي المقابل تحاول المنصة الحد منها وطرحت بالفعل خلال الآونة الأخيرة العديد من الحلول وخاصية الحجب الأخيرة هي الأحدث».