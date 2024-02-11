«اكتشف نفسك».. تحليل الشخصية في ثوانٍ معدودة على واتساب

تحليل الشخصية وفهم طبائعها وصفاتها يتم من خلال طرق عديدة، منها أسلوب تعامله على منصات التواصل الاجتماعي التي يُعتبر واتساب أشهرها، فهناك علامات ودلالات تدل عما يفكر به الشخص منها طريقة رده على الرسائل وطبيعة صورته الشخصية، فضلًا عن سرعة الرد، بحسبما أوضحته الدكتورة ريهام عبدالرحمن، أخصائي إرشاد نفسي.

وأضافت عبدالرحمن، في حديثها لـ«الوطن»، أنه يمكن التعرف على بعض سمات الشخصية من خلال رصد تصرفات وأفعال الشخص في التفاعل مع رسائل واتساب، فضلًا عما يضعه من صور تعبيرية أو شخصية، كالتالي:

ماذا تدل صورتك الشخصية على واتساب؟

- الصورة الشخصية: إذا كان الشخص معتادًا على وضع صورة شخصية أو تعبيرية مبهجة على واتساب كصور السماء والورود، فيدل ذلك على أنه شخصية متحمسة ومقبلة على الحياة، وعلى العكس من ذلك، إذا كان الشخص يميل إلى وضع صورة شخصية حزينة أو تحتوي على ألوان قاتمة، فيدل ذلك على أنه شخصية منغلقة لا تحب الاختلاط والتفاعل بالآخرين، كما يشير ذلك إلى أنه شخص يحتاج إلى الدعم والاحتواء وإشراك الآخرين في مشاعره، أما الشخص الذي لا يحب وضع الصور، فيعبر ذلك على أنه شخص انطوائي لا يحب الظهور.

- إرسال النكات: إذا كان الشخص حريصًا على إرسال النكات ومقاطع الفيديو الساخرة لأصدقائه وأهله على واتساب، فيشير ذلك إلى أنه شخص اجتماعي مبهج يميل للمغامرة والانفتاح على الآخرين.

سمات الشخصيات حسب سرعة الرد

- سرعة فتح الرسائل: تتسم الشخصيات التي تفتح رسائل واتساب سريعًا، بأنها شخصيات اجتماعية تجيد التعبير عن نفسها، كما تتسم بالقيادية والكرم وعدم الاهتمام برأي الآخرين، وعلى العكس من ذلك فيدل بطء الرد على الرسائل رغم وجود الشخص على تطبيق واتساب إلى عدم قدرته على التعبير عن مشاعره، وربما يدل ذلك على افتقاد مهارات التواصل الاجتماعي وافتقاد سرعة البديهة.

- عدم الرد على الرسائل: يتسم الشخص الذي لا يرد على رسائل الواتساب بعدم الاهتمام بمشاعر الآخرين وافتقاد مهارات التواصل الاجتماعي.