128 يوما من الحرب بغزة.. تعرف على عدد قتلى الاحتلال الإسرائيلي

أصدرت الفصائل الفلسطينية، بيانا توضح فيه تفاصيل القتال بعد مرور 128 يوما على الحرب الإسرائيلية على غزة.

تدمير مئات الآليات

وقالت الفصائل بحسب تلفزيون «فلسطين» إنه حتى الآن قتل 564 ضابطا وجنديا إسرائيليا، وإصابة أكثر من 2843 آخرين حسب اعتراف الجيش الإسرائيلي، وما يزيد على 6500 جريح حسب تقارير المستشفيات الإسرائيلية، إضافة إلى تدمير مئات الآليات كليا أو جزئيا.

قتل مئات الجنود

وأشارت الفصائل إلى أنها استطاعت منذ يوم 7 أكتوبر قتل مئات الجنود واحتجاز نحو 250 إسرائيليا، فيما تم إطلاق صواريخ تجاه مطار بن غوريون وعسقلان وأسدود والتحشدات وغيرها برشقات صاروخية كبيرة، في إطار عمليات معركة طوفان الأقصى.

مقتل 2 من المحتجزين

وذكرت الفصائل أن القتال مستمر مع دخول شهر شعبان اليوم الأحد، ما أدى إلى قتل 2 من المحتجزين الإسرائيليين وإصابة 8 آخرين بإصابات خطيرة، وأشارت الفصائل إلى أنها تحمل جيش الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية حياة المحتجزين وسط القتال الدائر وعدم رغبة جيش الاحتلال الإسرائيلي في إيقاف القتال رغم الدعوات العالمية بجانب نيته اقتحام مدينة رفح الفلسطينية والتي يوجد بها 1.4 مليون نازح.