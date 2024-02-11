ثنائيات ربط الحب بينها رغم فارق السن.. العمر رقم في بطاقة

لم يكن العمر الذي وصفه بـ«رقم في البطاقة» عائقا ليحصل على من اختارها قلبه، وفي خطوة جريئة تزوج الفنان محمود عامر بالدكتورة رشا فرج، في اليوم الذي يوافق عيد ميلاده الـ69؛ لكنه في ظل الضجة التي حدثت والانتشار الواسع لخبر الزفاف لم يكن الأول الذي غامر باختيار شريكة حياة أصغر في العمر، فهناك ثنائيات ربط الحب بينهم على الرغم من فارق العمر، هل تعرفهم؟.

ثنائيات ربط الحب بينهم بالرغم من فارق العمر

وعلى غرار زواج الفنان محمود عامر من فتاة أصغر منه في العمر، تستعرض «الوطن» أبرز الثنائيات الذي ربط الحب بينهما بالرغم من فارق العمر، وهم كالتالي:

- الدكتور فادي هاشم 55 عامًا، ونانسي عجرم 40 عامًا.

- الدكتور نادر صعب 52 عامًا، وأنابيلا هلال 37 عامًا.

- عابد فهد 59 عامًا وزينة اليازجي 48 عامًا.

- مارك أنتوني 55 عامًا ونادية فيريرا 24 عامًا.

- جورج كلوني 62 عامًا وأمل علم الدين 46 عامًا.

- ميل جيبسون 68 عامًا وروزليند روس 33 عامًا.

- مايكل دوجلاس 79 عامًا وكاترين زيتا جونز 54 عامًا.

-جي زي 54 عامًا وبيونسيه 42 عامًا.

- نيك جوناس 31 عامًا وبريانكا شوبرا 41 عامًا.

- أليك بالدوين 65 عامًا وهيلاريا توماس 40 عامًا.

ثنائيات تجاوزا العمر واختاروا الحب

والثنائيات السابقة ليسوا وحدهم، فهناك حالات أخرى غيرهم في الوسط الفني وخارجه، منهم الفنانة العالمية شاكيرا التي ارتبطت بلاعب كرة القدم الشهير بكيه وأنجبت منه أبنائها على الرغم من فارق العمر بينهم، وعلى الرغم من انفصالهم مازالت قصة فارق العمر معلقة في أذهان الناس حتى الآن، إذ تبلغ حاليا 47 عاما بينما يبلغ بيكية 37 عاما.

والكثير من حالات الحب التي يزداد بحث الناس عنها حاليا بعد زواج الفنان محمود عامر بفتاة أصغر منه في عمر الـ69، بينما تبدو زوجته الدكتورة رشا في الثلاثينيات من عمرها؛ لكنهما تجاوزا عائق العمر وعلق عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك» قائلا: «الحمد لله والشكر لله على نعم ربنا الكثيرة، عوض وترتيبات ربنا فوق ما نتخيل».