«المتحدة» تروج لمسلسل «مسار إجباري» بفيديو فكاهي لعصام عمر وأحمد داش

روجت قنوات الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لمسلسل «مسار إجباري»، والذي يعد الإنتاج المباشر الأول للشركة والذي يلعب بطولته النجمان الشابين عصام عمر وأحمد داش.

وظهر أحمد داش وعصام عمر في الفيديو الذي بثته القنوات، في سكيتش كوميدي قاما بتجسيده خلال كواليس المسلسل، بطريقة فكاهية، إذ ظهر داش وكأنه مدير الموقع، ويدخل عصام عمر يسأل «بتعملوا إيه هنا»، فيرد داش بنصور مسلسل جديد لواحد كده اسمه عصام عمر، فيرد عصام: «مين عصام ده عشان تعملوه بطل».

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ويشارك في بطولة مسلسل مسار إجباري، عدد من الفنانين، على رأسهم عصام عمر وأحمد داش وصابرين وبسمة وياسمينا العبد ومي الغيطي ورشدي الشامي وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج نادين خان، وسيُعرض في السباق الرمضاني المقبل عبر منصة watch it.