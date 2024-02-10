فرقة مسار إجباري تشارك في مسلسل جديد على Watch it برمضان 2024

أعمال درامية كثيرة ومتنوعة، تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في السباق الرمضاني 2024، وتتناول من خلاله كثيرًا من القضايا الاجتماعية، ومن بينها تقديم عمل شبابي خالص يحمل اسم « مسار إجباري».

مسلسل مسار إجباري في رمضان 2024

ويشارك في المسلسل ثنائي لمعا مؤخرًا، ولفتا الأنظار إليهما بموهبتهما المميزة، وهما أحمد داش الذي أثبت نجاحه مؤخًرا من خلال عدة أعمال، كان آخرها مسلسل جعفر العمدة مع الفنان محمد رمضان وعرُض العام الماضي، ويشاركه الفنان عصام عمر، الذي أثبت نجاحه أيضًا من خلال خوضه البطولة المطلقة في مسلسل بالطو، الذي عُرض عبر منصة watch it.

ولا يقتصر المسلسل على البطولة المطلقة للشباب، بل امتد إلى أغنية التتر، إذ تقدمها فرقة «مسار إجباري» التي تأسست عام 2004، وقدمت شكلًا مختلفًا وجديدًا من الموسيقى التي تجمع بين الروك والجاز مع الغناء المصري.

وتتكون الفرقة الموسيقية من أربعة أعضاء، هم هاني الدقاق وأيمن مسعود ومحمود صيام وأحمد حافظ، ومعهم تامر عطالله الذي كشف تفاصيل مشاركتهم في العمل من خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قائلًا إنهم سعداء للغاية باختيارهم لتقديم تتر مسلسل مسار إجباري، خاصة أنه من بطولة شابين موهوبين أثبتا نفسهما مؤخرًا، إضافة إلى مخرجة العمل نادين خان.

وعن تشابه اسم المسلسل مع الفرقة، قال عطالله: «المعالجة الخاصة بالمسلسل ملهاش أي علاقة بينا، هو بس مجرد تشابه أسماء، أنا أول ما سمعت الاسم، استغربت في الأول أنه زي الفرقة بتاعتنا، ووقتها قابلت مريم مخيون مديرة الإنتاج، وقالتلي أنتم اللي هتقدموا التتر بقى».

وتابع: «سعيد جدًا بمشاركتنا في عمل مميز زي ده مع كرو وشركة مميزين، وإن شاء الله الناس هتحبه».

أبطال مسلسل مسار إجباري

ويشارك في بطولة مسلسل مسار إجباري، عدد من الفنانين، على رأسهم عصام عمر وأحمد داش وصابرين وبسمة وياسمينا العبد ومي الغيطي ورشدي الشامي وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج نادين خان، وسيُعرض في السباق الرمضاني المقبل عبر منصة watch it.