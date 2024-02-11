«صحة كفر الشيخ» تعلن عن حاجتها لكوادر طبية في مكافحة العدوى.. اعرف الشروط

أعلنت مديرية الشؤون الصحية في كفر الشيخ، عن حاجتها لكوادر طبية «طب بشري أو صيادلة أو أطباء أسنان أو علاج طبيعي»، من العاملين بمديرية الشؤون الصحية على مستوى المحافظة، سواء في المستشفيات أو الإدارات الصحية التابعة للمديرية، بشرط حصول المتقدم على دبلومة، أو أي شهادة دراسات عليا في مكافحة العدوى.

كوادر طبية في مكافحة العدوى

وأكدت المديرية، في بيان لها، على من يتوفر لديه شروط التقديم ويجد في نفسه المهارة الاستعداد للتقدم لشغل وظائف في ديوان عام مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ ملء استمارة جوجل من هنا، وسيتم التواصل باستخدام الرقم المدون لتحديد موعد المقابلة الشخصية.

قسم مكافحة العدوى

ويُعد قسم مكافحة العدوى داخل مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ من أبرز وأهم أقسامها وأحد نقاط قوتها الرئيسية، والذي يضمن باستمرار المحافظة على بيئة عمل آمنة وصحية للموظفين بالمنشآت الصحية، إضافة إلى أماكن آمنة وخالية من العدوى للمرضى والزوار.