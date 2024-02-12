أميرة بهي الدين: نحتاج لتجديد الخطاب الديني للتمييز بين الفكر الفاشي وصحيح الدين

قالت الكاتبة والإعلامية والمحامية، أميرة بهي الدين، إن جماعة الإخوان الإرهابية وأبناء الفاشية الدينية ترى المرأة مفعولا بها بداية من حشدها في طوابير الانتخاب، مرورا ببؤرة رابعة الإرهابية حتى «جمعة قندهار»، هم يستخدمون النساء، ولا يحترمونهن.

وأضافت، خلال حوارها ببرنامج «الشاهد»، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، «نحتاج لتجديد الخطاب الديني وأن نميز بين فكر الفاشية الدينية وبين صحيح الدين، لأن هناك عقولا سلبت واحتلت عبر 40 عاما، كانت خلالها الساحة مفتوحة، وتركهم يعبثون في عقول المصريين في أكبر معركة استلاب وعيا في تاريخ مصر، جميعنا ضحايا محتملون للفاشية الدينية».

وأشارت إلى أن الإخوان قادوا عملا منظما يقوده التنظيم السري في 25 يناير 2011، مردفة: «قدمت برنامجا في التلفزيون لمخاطبة من لا يقرأ مقالاتي».