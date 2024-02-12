زلزال بقوة 5 درجات يضرب ميانمار

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، ميانمار «بورما سابقا» الواقعة تقع جنوب شرق آسيا، على عمق 71 كيلومترا، وفق لبيانات نشرها مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وأظهرت بيانات الزلازل الأوروبي المتوسطي، نشرها عبر موقعه الإلكتروني، وقوع بؤرة زلزال ضرب ميانمار «بورما سابقا»، على مسافة 128 كيلومترا جنوب غرب مدينة مونيوا بإقليم ساجينج وعلى مسافة 107 كيلومترا غرب باكوكو.

من جانبها، قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن بؤرة زلزال ميانمار «بورما سابقا»، وقعت على مسافة 103 كيلومترا شمال غرب مدينة تشوك.