إعلام فلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي ينفذ أحزمة نارية في رفح الفلسطينية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، منذ قليل، بأن وسائل إعلام فلسطينية أعلنت عن قيام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ أحزمة نارية في رفح الفلسطينية، وقصف محيط المستشفى الكويتي في رفح الفلسطينية، وإطلاق النار بكثافة في شمال رفح الفلسطينية، وقنابل الإنارة في أجواء جنوب قطاع غزة.

كما أوضحت وسائل إعلام فلسطينية، أن مروحيات الاحتلال تطلق النار على شمالي رفح الفلسطينية، ووصول شهـداء ومصابين للمستشفى الكويتي بعد قصف على رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.