ضياء السيد: مشوار كوت ديفوار في الكان كبير.. ومنتخب نيجيريا حقق إنجازا

علق الكابتن ضياء السيد المدرب العام لمنتخب مصر الأسبق على فوز منتخب كوت ديفوار ببطولة أمم إفريقيا 2023، بعدما سحقت منتخب نيجيريا بهدفين مقابل هدف ويعد هذا الفوز هو الثالث في تاريخ المنتخب الإيفواري.

وقال ضياء السيد، خلال استضافته ببرنامج «كان 2023»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، إن منتخب نيجيريا في هذه البطولة بذل جهدًا كبيرًا، وحقق إنجازًا لا مثيل له، قائلا: «لعبت على التحولات ولكن لم توفق في هذه المباراة».

تابع، أن كوت ديفوار قبل البطولة كان المرشح الأول وحقق لقب الكان أمام جماهيره بعد بطولة ومباراة ماراثونية أمام نيجيريا، قائلا: «مبروك لدروجبا وأبناء بلده على لقب غالي وعظيم».