تطورات الأزمة الأوكرانية.. كييف تدمر 40 مسيرة روسية

دمرت أوكرانيا، 40 طائرة من مسيرات أطلقتها روسيا، أمس الأحد، ويبلغ عددها 45، على العاصمة «كييف» وجنوب البلاد، فيما أعلن سيرجي ليساك حاكم منطقة دنيبرو جنوب البلاد، إصابة شخص «39 عاما» بجروح طفيفة نتيجة الشظايا المتساقطة، وفق لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأمس الأحد، أعلن الجيش الأوكراني، وفق لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، أن الهجمات الروسية، أسفرت عن إصابة مدني واحد على الأقل وإلحاق أضرار بخط لأنابيب الغاز ومبان سكنية في ميكولايف الساحلية.

وفي خاركيف شرق أوكرانيا، أعلن حاكم المقاطعة أوليج سينيجوبوف، استهداف قنابل يتم التحكم فيها من الجو قرية فوديان في المنطقة، ما أسفرت عن مقتل امرأة «56 عاما».

وفي وقت سابق، تعرض ميناء أوديسا على البحر الأسود لقصف روسي وكذلك منشآت صناعية بالقرب من الحدود مع مولدوفيا، فيما أشارت الشرطة على الجانب المولدوفي من الحدود، إلى العثور على شظايا لطائرة مسيرة خارج بلدة إيتوليا جنوب البلاد.

ساندو: الأزمة الأوكرانية الروسية تقترب من مولدوفيا مجددا

من جانبها، قالت رئيسة مولدوفيا، مايا ساندو، إن الأزمة الأوكرانية الروسية تقترب من مولدوفيا مجددا، موضحة عبر منصة إكس «تويتر سابقا» أن الأزمة تعرض القارة بأكملها للخطر