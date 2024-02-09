أبرز تصريحات بوتين مع تاكر كارلسون.. مهما كانت نهاية الأزمة الأوكرانية سيتغير العالم

اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي مقدم البرامج السابق على شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية تاكر كارلسون، التي استغرقت ساعتين و7 دقائق، أن «موسكو» لم تحقق بعد جميع أهدافها في أوكرانيا، وفق ما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في المقابلة التي نشرها تاكر كارلسون، عبر حسابه على منصة «إكس»، وعبر قناته على «يوتيوب»، إن أحد أهداف بلاده في أوكرانيا إزالة النازية، وهو ما يعني حظر جميع الحركات النازية الجديدة.

أبرز تصريحات فلاديمير بوتين مع تاكر كارلسون

ونرصد أبرز التصريحات التي أدلى بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلته مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون:

- لم نحقق أهدافنا بعد لأن أحد الأهداف هو إزالة النازية، وهذا يعني حظر جميع الحركات النازية الجديدة.

- فرنسا وألمانيا أصرتا على انسحاب القوات الروسية من «كييف» من أجل تهيئة الظروف لعملية التفاوض.

أحداث أوكرانيا 2014 جرى تنفيذها بتوجيهات من «سي آي ايه»

- بعد انسحاب القوات الروسية مباشرة قامت «كييف» بإلقاء الاتفاقات كلها في حاوية القمامة.

- أحداث 2014 في أوكرانيا جرى تنفيذها بدعم من المعارضة المسلحة وبتوجيهات من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «سي آي أيه».

- أحداث 2014 أثارت الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.

- بداية الأزمة بين «موسكو» و«كييف» كانت من جانب أوكرانيا.

- هدف روسيا منذ بداية الأزمة مع أوكرانيا هو وقف الصراع.

- الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أدرك فيما بعد أنه من الأفضل عدم التصادم مع النازيين الجدد والقوميين المتطرفين.

- أوكرانيا قررت رفض المفاوضات مع روسيا بتوجيهات من الويات المتحدة.

- يجب على «واشنطن» تصحيح هذا الخطأ.

النازيون الجدد في أوكرانيا جرى تحويلهم إلى أبطال وطنيين

- «موسكو» ترغب في حل للأزمة الأوكرانية من خلال المفاوضات.

- جرى تحويل النازيين الجدد في أوكرانيا إلى أبطال وطنيين، ويجري تشييد نصب لهم، ويجب وقف هذه الممارسة والنظرية.

- مهما كانت نهاية الأزمة الأوكرانية سيتغير العالم.