«الدفاع الروسية»: مقتل وإصابة 855 جنديا أوكرانيا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أنّ الجيش الأوكراني تكبد خسائر فادحة خلال الـ24 ساعة الماضية، إذ بلغ عدد القتلى والجرحى حوالي 855 جنديًا.

وأوضحت الوزارة أنّ القوات الروسية صدّت هجومين على محور كراسني ليمان، مّا أدّى إلى مقتل وإصابة نحو 120 جنديًا أوكرانيًا، وفقًا لما ذكرته قناة «روسيا اليوم»، اليوم الأحد، والتي أشرات إلى صد 11 هجومًا على محور دونيتسك، ووصول خسائر العدو إلى 325 جنديًا بين قتيل وجريح.

خسائر فادحة بين قوات الجيش الأوكرانية

وقالت الوزارة: «خسرت القوات الأوكرانية نحو 150 عسكريًا على محور جنوب دونيتسك»، مُضيفة «خسر العدو نحو 50 جنديًا على محور خيرسون».

وتابعت: «تم بنجاح إصابة مركز التحكم التابع للواء الاقتحام الثالث للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة بلدة نوفوغرودوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، وكذلك ضرب مستودع لأسلحة الطيران، وإصابة قوات ومعدات عسكرية أوكرانية في 119 منطقة، وإسقاط 30 طائرة أوكرانية بدون طيار».

وكانت «روسيا»أعلنت في وقت سابق أن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خلال أسبوع خسائر في القوى البشرية وأسرى الحرب بلغت حوالي 5000 شخص، وألحقت أضرارًا بالمجمع الصناعي العسكري وحسّنت المواقع العسكرية في مُختلف الاتجاهات.