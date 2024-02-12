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أغنية «هيجيلي موجوع» لتامر عاشور تحقق 34 مليون مشاهدة بعد شهر من طرحها

كتب:

ياسمين محمود
07:39 ص | الإثنين 12 فبراير 2024
تامر عاشور

تامر عاشور

حقق المطرب تامر عاشور 34 مليون مشاهدة بأغنيته الدرامية الجديدة «هيجيلي موجوع» بعد شهر من طرحها والذي احتفل بنجاحها مع جمهوره عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

أغنية «هيجيلي موجوع»

وحققت أغنية هيجيلي موجوع نجاحا كبيرا منذ طرحها إذ احتلت المركز الـ13 على العالم كأفضل music video على «يوتيوب»، والمركز الـ75 على العالم كأفضل أغنية على يوتيوب والمركز الأول في جميع الدول العربية، وذلك حسبما أعلن عاشور منذ أيام عبر «إنستجرام».

أغنية «هيجيلي موجوع»

أغنيه الجديدة «هيجيلي موجوع»، لتامر عاشور من كلمات عليم، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري، وماستر صقر، وجيتار مصطفى نصر.

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