بالموبايل.. أسهل طريقة لحجز موعد لعمل توكيل في الشهر العقاري

يتيح الشهر العقاري طريقة سهلة يتمكن بها المواطنين من حجز عمل توكيل في الشهر العقاري، من الهاتف المحمول دون الحاجة إلى الذهاب لمقار الخدمة وإضاعة الوقت والانتظار لساعات.

طريقة حجز موعد لعمل توكيل في الشهر العقاري

وخلال السطور التالية توضح «الوطن» أسهل طريقة لحجز عمل توكيل في الشهر العقاري من الموبايل.

يُمكن للأشخاص الذين يرغبون في حجز عمل توكيل في الشهر العقاري الدخول على تطبيق تابع لوزارة العدل يُسمي «ارغب في عمل توكيل»، من خلال الهاتف المحمول ويحجز ميعاد إلكترونيًا.

في البداية يحمّل الشخص تطبيق «ارغب في عمل توكيل بالشهر العقاري» من على المتجر الخاص بالهواتف الأندرويد.

يدخل بعد ذلك الشخص الرقم القومي الخاص به والمُكون من 14 رقمًا، ويحدد نوع المحرر الذي يرغب في استخراجه من الشهر العقاري.

يتمّ اختيار أقرب مكان للشهر العقاري له لحجز موعد عمل توكيل، وذلك بعد النقر على أيقونة «قوائم وخرائط مكاتب التوثيق المميكنة» بعد تحديد نظام المواقع من على «GPS».

يتمّ تحديد اليوم والموعد وبعدها يؤكّد الشخص البيانات التي أدخلها ويضغط على موافق.