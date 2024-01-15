كيفية تجديد بطاقة الرقم القومي من المنزل.. هتوصلك لحد البيت

حتى عام 2021، كان على المواطنين الذين يرغبون في تجديد بطاقة الرقم القومي التوجه إلى أحد مكاتب السجل المدني في محافظاتهم، وتقديم المستندات المطلوبة، ولكن بدءًا من ذلك العام، أطلقت وزارة الداخلية خدمة تجديد البطاقة إلكترونيًا، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين وتوفير الوقت والجهد، ولذا نوضح لكم عبر السطور التالية كيفية تجديد بطاقة الرقم القومي من المنزل.

كيفية تجديد بطاقة الرقم القومي من المنزل

وعن كيفية تجديد بطاقة الرقم القومي من المنزل، فإنها تتطلب مجموعة من الخطوات، التي تبدأ بالدخول على موقع وزارة الداخلية من هنـــــــا، ثم اتباع الخطوات التالية:

- بعد ذلك يتم اختيار خدمات الأحوال المدنية.

- النقر على «الخدمات الرئيسية».

- إذا كان لديك حساب على موقع وزارة الداخلية المصرية، فيمكنك تسجيل الدخول باستخدام بياناتك، أما إذا لم يكن لديك حساب، فيمكنك إنشاء حساب جديد عن طريق إدخال بياناتك الشخصية، مثل الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف.

- اختيار أيقونة «بطاقة رقم قومي» الموجودة بين خدمات الأحوال المدنية الأخرى.

- الضغط على بدء الخدمة.

- إدخال البيانات المطلوبة، وهذه البيانات تشمل: «الاسم - الرقم القومي - تاريخ الميلاد - محل الميلاد - الجنسية - الديانة - المهنة - محل السكن - رقم الهاتف».

- بعد إدخال البيانات المطلوبة، ستحتاج إلى تحديد طريقة السداد، إما الدفع الإلكتروني أو السداد نقدي عند الاستلام.

- إذا اخترت الدفع الإلكتروني، فسيتم تحويلك إلى صفحة الدفع الإلكتروني، حيث يمكنك دفع الرسوم المطلوبة باستخدام إحدى خدمات الدفع الإلكتروني المتاحة.

- أما إذا اخترت السداد نقدي عند الاستلام، فسيتم إرسال البطاقة إلى عنوانك المسجل في الطلب.

مميزات تجديد بطاقة الرقم القومي من المنزل

تتميز خدمة تجديد بطاقة الرقم القومي من المنزل بالعديد من المزايا، منها:

- توفير الوقت والجهد على المواطنين.

- عدم الحاجة إلى التوجه إلى مكتب السجل المدني.

- إمكانية تجديد البطاقة من أي مكان في مصر.

وفي النهاية يُشار إلى أن وزارة الداخلية قد أتاحت خدمة تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا؛ بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين وتوفير الوقت والجهد، وتعد هذه الخدمة من الخدمات المميزة التي تسعى وزارة الداخلية إلى تقديمها للمواطنين.