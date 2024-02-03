هل يٌشترط تسلسل الملكية للتسجيل في الشهر العقاري؟.. الأوراق المطلوبة

تختص مصلحة الشهر العقاري، بتسجيل الوثائق والأملاك الخاصة للعديد من المواطنين وهي التي تُثبت حق الطرفين دون تفريط في إثبات الملكية، كما يُسهل الشهر العقاري أيضًا الحصول الخدمات إلكترونيًا دون الحاجة إلى الذهاب لمكان الخدمة.

هل تسلسل الملكية شرط للتسجيل في الشهر العقاري

وخلال السطور التالية توضح «الوطن» هل تسلسل الملكية شرط للتسجيل في الشهر العقاري؟

وحسب قانون الشهر العقاري فإن تسلسل الملكية لا يُعد شرطا في حالة تسجيل الأحكام الفاصلة في الموضوع، أو تسجيل الوقائع المادية لا يشترط بحث الملكية.

ويتم استخراج تسلسل الملكية من الشهر العقاري، بعد طلب صورة رسمية من العقد وتقديم طلب برقم الشهر المُثبت بالعقد، وبعدها التقدم بطلب شهادة تصرفات عقارية عن الشقة أو العقار محل البيع.

وعن الأوراق المطلوبة للتمكن من تسجيل العقارات، يتم تقديم صورة خاصة من عقد تمليك نهائي للعقار أو الوحدة السكنية الذي سيتم تسجيلها بالشهر العقاري.

كما يُقدم مالك العقار أو الوحدات ما يُثبت أنه مر على توقيع العقود 5 سنوات على أقل، وذلك بعد تقديم إيصالات المرافق الخاصة بالعقار «كهرباء، مياه، غاز».

مراجعة التوقيعات وتسلسل الملكية

وقال محمد عبدالحميد الصادق المحامي والخبير القانوني، إنه يجب على الأشخاص الاستعانة بمختص قانوني عند شراء الأراضي، أو العقارات أو غيرها حتى يتم التأكد من جميع الأوراق والتوقيعات ومٌراجعة تسلسل الملكية.

وأضاف «الصادق»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجب مٌراجعة كل الأوراق والتوقيعات حتى لا يقع المُشتري ضحية للنصب، ونصت المادة 366 أن النصب عقوبته تتراوح للسجن من شهر لـ3 سنوات وغرامة مالية.