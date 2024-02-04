حالات يُحظر تسجيلها في الشهر العقاري.. ما هي؟

تعمل مصلحة الشهر العقاري على تسجيل العقارات والأملاك الخاصة بالمواطنين لحفظ حقوقهم، وتوفر لهم خدمات إلكترونية تُسهل عليهم ما يحتاجون إليه، دون الحاجة للذهاب إلى مقر المصلحة الحكومية.

حالات محظور تسجيل لها

لكن هناك بعض الحالات التي لا يُمكن للشهر العقاري تسجيلها للشخص الراغب في التسجيل ويتم حظرها نهائيًا.

خلال السطور التالية ترصد «الوطن» الحالات المحظور تسجيلها في الشهر العقاري، وفقا للقانون.

حالاتان وفقًا القانون

وحدد القانون حالات لا يُمكن أن تقوم بالتسجيل في الشهر العقاري وتتمثل في التالي:

1- تسجيل أملاك الدولة.

2- تسجيل أملاك الغير.

وحذر القانون أيضًا المواطنين من تقديم عقود مزورة أثناء تسجيل أملاك أو عقارات في الشهر العقاري لأن ذلك قد يُعرض الشخص إلى الحبس والغرامة.

وحددت المادة رقم 366 من القانون، تهمة النصب على المواطنين تُوقع صاحبها لعقوبة تتراوح من بين شهر إلى ثلاث سنوات، فضلًا عن توقيع غرامة مالية تختلف حسب كل قضية وظروفها وملابساتها.