مسابقة تعيينات جديدة في مصلحة الشهر العقاري.. اعرف موعد التقديم والرابط

يستعد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لتنظيم مسابقة لشغل عدد من الوظائف بمصلحة الشهر العقاري بوزارة العدل، موضحًا أنه تم الانتهاء من جميع الإجراءات اللوجستية الخاصة بالمسابقة، مشددًا على كل من يرغب في التقديم ضرورة الالتزام الكامل بالشروط المقرر إعلانها واستيفاء كافة الأوراق والملفات والمستندات المطلوبة.

مسابقات التعيينات الجديدة التي حدد تفاصيلها الجهاز المركزي ستكون لشغل 250 وظيفة باحث قانوني، و50 وظيفة مهندس بمختلف التخصصات، ومن المقرر أن يكون التقديم لها عبر بوابة الوظائف الحكومية والتي تشمل جميع الشروط الخاصة بالمسابقة والأوراق المطلوبة وآلية التقديم نفسها.

تفاصيل مهمة عن المسابقة

من المقرر أن يكون التقديم لمسابقة الشهر العقاري خلال النصف الثاني من شهر فبراير المقبل، ومن المقرر فتح باب التقديم على رابط بوابة الوظائف الحكومية 2024، والصفحة الرسمية للجهاز على «فيسبوك»، موضحاً أن البوابة ستقدم كافة الخدمات والمعلومات التي يحتاجها المتقدم للاطلاع عليها بدقة قبل بدء عملية التقديم نفسها.

يذكر أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أعلن عن أكثر من مسابقة خلال الفترة القليلة الماضية لأكثر من جهة حكومية مثل الهيئة القومية للأنفاق ووزارة العدل ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فضلا عن جهاز تنظيم النقل الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل.