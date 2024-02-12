«المهن الطبية»: صرف الدفعة الثانية من المعاشات بالزيادة اليوم

أعلنت الأمانة العامة لاتحاد نقابات المهن الطبية، بدء تحويل معاشات الأعضاء دفعة فبراير عن أشهر «يناير وفبراير ومارس» 2024، لأعضاء نقابات «الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين» وورثتهم اعتبارا من اليوم.

وقال الدكتور محمد علاء الأمين العام لاتحاد المهن الطبية، إنّ الدفعة الثانية من المعاشات التي سيتم صرفها بالزيادة الجديدة، وهي 1350 جنيها بدلًا من 1000 شهريا، طبقًا لقرار مجلس الاتحاد بتاريخ 2 مايو 2023.

وأوضح الأمين العام لاتحاد المهن الطبية، أنّه جرى تخصيص خط ساخن رقم 15603 باتحاد المهن الطبية لتلقي استفسارات وشكاوى الأطباء فيما يتعلق بالمعاشات.

وأوضح أمين عام اتحاد المهن الطبية، أنّ عدد الأعضاء المستحقين للمعاش من النقابات الأربع وأسرهم نحو 119 ألفا و534 عضوا، فيما بلغ إجمالي قيمة معاش الأعضاء وأسرهم نحو 460 مليون جنيه، ويصرف المعاش إجمالا كل 3 أشهر في منتصف أشهر «فبراير – مايو – أغسطس – نوفمبر» من كل عام، ويحول المعاش على حسابات الأعضاء بأحد البنوك المعتمدة لدى الاتحاد، على أن يحدّث العضو الأساسي بياناته كل 4 أعوام، بينما يحدّث الورثة بياناتهم كل عامين.