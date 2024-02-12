رسوم وخطوات تجديد رخصة السيارة 2024.. تصل إلى 5500 جنيه في هذه الحالة

تصل رسوم استخراج تجديد رخصة السيارة 2024 الخاصة إلى 5500 جنيه في حالة التجديد لمدة 3 سنوات وكانت السعة اللترية 1600، ويستعرض التقرير التالي تفاصيل تلك الرسوم والخطوات التي يتبعها مالك السيارة الخاصة حتى حصوله على الرخصة علما بأن هناك رسوم يتمّ دفعها بالفيزا ورسوم أخرى يتمّ دفعها كاش.

خطوات تجديد رخصة السيارة 2024

وتتمثل أولى خطوات تجديد رخصة السيارة الخاصة 2024 في استخراج شهادة المخالفات من نيابة المرور أو عن طريق فوري أو البريد، ويتمّ الدفع عن طريق الفيزا، وتتفاوت قيمة المخالفات من سيارة إلى أخرى، لذلك لن يتمّ احتسابها ضمن رسوم تجديد رخصة السيارة، ثم الفحص الفني للسيارة ودفع الرسوم وانتظاره دوره في استخراج الرخصة وهو ما يتم شرحه بالتفصيل لاحقًا.

رسوم استخراج رخصة السيارة الخاصة 2024

وبعد استخراج شهادة المخالفات يدفع مالك السيارة الخاصة رسوم تجديد رخصة السيارة 2024 والتي تشمل البنود الآتية بترتيب الخطوات:

1- شراء ملف تجديد فارغ «25 جنيهًا»

2- دفع رسوم بقيمة 95 جنيها كاش

3- إجراء الفحص الفني « 50 جنيهًا رسوم فحص كاش»

4- تنشيط حساب أمان «190 جنيهًا بالفيزا»

5- شراء المستلزمات وهي عبارة عن شنطة الإسعافات والمثلث العاكس «435 كاش»

6- شراء طفاية حريق «800 جنيه كاش»

7- شهادة تجديد بيانات ويتم الدفع كاش «135 جنيهًا»

8- دفع التأمين الإجباري «325 جنيهًا كاش»

9- دفع قيمة الضريبة لثلاث سنوات «3420 جنيهًا بالفيزا».

ليصل إجمالي رسوم استخراج رخصة سيارة خاصة 2024 سعتها اللترية 1600 لمدة 3 سنوات إلى نحو 5500 جنيه بخلاف قيمة المخالفات.

تفاصيل رسوم ضريبة رخصة السيارة الخاصة 2024

وبخصوص البند الثامن من رسوم تجديد رخصة السيارة 2024 السابق ذكره والذي يتضمن دفع قيمة الضريبة لثلاث سنوات بقيمة 3420 جنيهًا ويتمّ الدفع بالفيزا فإنه يشمل الآتي:

- ضريبة سنوية 90 جنيهًا.

- رسم استعمال راديو 4.20 جنيه,

- رسم استعمال لوحات معدنية 1.20 جنيه,

- رسم اصدار رخصة تسيير 20 جنيها

- رسم تنمية موارد الدولة 2250 جنيهًا,

- إيصال تنمية جنيهين.

- طوابع شرطة 45 جنيهًا,

- دمغة نوعية «جديد/ تجديد» 18 جنيهًا,

- رسم تحسين خدمات المرور بالمحافظة 60 جنيهًا,

- نموذج فحص فني 10 جنيهات

- طابع شرطة فحص بيئي 5 جنيهات

- طابع شرطة فحص فني 5 جنيهات

- إيصال طفاية حريق 5 جنيهات.

- طابع شرطة إيصال طفاية 15 جنيهًا.

- نموذج (251) 25.50 جنيه.

- طابع شرطة براءة ذمة 15 جنيهًا.

- رسم التامين الصحي الشامل 150 جنيهًا.

رسوم الملصق الإلكتروني

- مقابل تكاليف اصدار ملصق إلكتروني 450 جنيهًا.

- رسوم تحسين خدمات النقل الذكي 238.77 جنيه.

- رسم طابع الشهيد 5 جنيهات.

- دعم الأشخاص ذوي الإعاقة 5 جنيهات.