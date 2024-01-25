مصاريف رخصة السيارة في 2024.. إليك 10 إجراءات لاستخراجها

كشف اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، عن مصاريف وإجراءات استخراج رخصة السيارة في 2024، إذ يرغب الكثير في معرفة الخطوات اللازمة لاستخراج رخصة تسيير 2024، ومعرفة الأوراق والخطوات المطلوبة لذلك.

وأوضح الخبير المروري في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عددا من الإجراءات والمصروفات اللازمة؛ لاستخراج رخصة السيارة في 2024، وهي كالتالي:

إجراءات استخراج رخصة السيارة في 2024

- في حالة شراء مالك السيارة سيارة حديثة، يتوجه إلى وحدة المرور التابع لها بمحل إقامته المثبت في بطاقة الرقم القومي.

- يقوم بشراء ملف أوراق استخراج رخصة التسيير لأول مرة، وهى نموذج 251.

- شراء أوراق طفاية الحريق.

- شراء مستلزمات السيارة، وهى: «مثلث العاكس الضوئي، طفايا الحريق وحقيبة الإسعاف».

- يتم إجراء فحص فني للسيارة بالنسبة لرقم الشاسيه والماتور والموديل، ونوعية المركبة.

رخصة التسيير 2024

- ثم يتوجه طالب الرخصة إلى الوحدة ذاتها، ويدفع ضريبة السيارة والتأمين.

- ويجوز له استخراج الرخصة لمدة سنة أو سنتين أو 3 سنوات حسب ما يفضل.

- تسلم اللوحات المعدنية بعد سداد رسوم اللواحات المعدنية، ويقوم بالتوقيع عليها لأنها تكون مسؤليته مسؤلية شخصية.

- يتم تركيب اللوحات المعدنية في ساحة الفحص الفني بواسطة فنين خاصين بوحدة الفحص.

- تركيب الملصق الإلكتروني الذي يقوم باستلامه من شباكه الخاص، وذلك بواسطة مندوب الشركة التي تتعامل معها الإدارة العامة للمرور.

مصاريف استخراج رخصة السيارة في 2024

وأوضح أنَّ ترخيص السيارة لسنة واحدة حسب السعة اللترية للماتور، إذا كانت «1600cc» سعر التخيص لمدة عام 1250، وهى نوعية السيارات الأكثر انتشارا في مصر.

وبالنسبة لتجديد رخصة السيارة، أكّد الخبير المروري، أنَّها نفس الإجراءات باستثناء الملصق الإلكتروني، مع وضع شهادة المخالفات من وحدة نيابة المرور التابع لها الشخص للوحات المعدنية الخاصة بالسيارة، مضيفًا أن الرخص الجديدة جميعها مؤمنة، أي لا يجوز التلاعب فيها أو تزييفها.