مصاريف رخصة القيادة 2024.. و10 إجراءات لاستخراجها

كشف اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، مصاريف وإجراءات استخراج رخصة قيادة 2024، إذ يرغب الكثير في معرفة الخطوات اللازمة لاستخراج رخصة قيادة 2024، ومعرفة الأوراق والخطوات المطلوبة لذلك.

خطوات استخراج رخصة قيادة 2024

وأوضح «هشام» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك عدد من الخطوات والأوراق اللازمة لاستخراج رخصة قيادة 2024، وهي كالتالي:

- يتوجه طالب الترخيص إلى وحدة المرور التابعة لمحل الإقامة المثبت في بطاقة الرقم القومي، ومعه الأوراق التالية لإجراء خطوات الحصول على رخصة القيادة.

- إحضار المؤهل الدراسي أو الوظيفة الحكومية.

- في حالة عدم وجود مؤهل دراسي أو وظيفة حكومية، على طالب الترخيص إحضار شهادة محو أمية أو شهادة بحد أدنى 5 ابتدائي.

إجراءات استخراج رخصة قيادة 2024

- 4 صور خلفية بيضاء حديثة.

- صورتين من بطاقة الرقم القومي.

- إجراء الكشف الطبي «رمد، باطنة»، عليه بواسطة عيادات الشرطة بوحدات المرور.

- يتوجه إلى ضابط الفحص الفني؛ لإجراء الاختبار الشفوي على علامات وإشارات المرور.

- في حالة النجاح في الاختبار، يتم إجراء اختبار عملي على قيادة السيارة بواحدة تابعة للوحدة.

مصروفات استخراج رخصة قيادة 2024

- في حالة النجاح في الاختبار، يتم استكمال الأوراق المطلوبة لاستخراج الرخصة، وهي «نموذج 256، ضريبة، تأمين وورقة كمبيوتر».

- التصوير وتسليم الرخصة المؤمنة مدتها 10 سنوات من تاريخ إصدار رخصة القيادة.

أما عن المصروفات، أوضح اللواء أحمد هشام الخبير المروري، أن استخراج رخصة القيادة لأول مرة 1350 جنيها.