تفاصيل الحالة المرورية في شوارع القاهرة الكبرى (فيديو)

استعرضت الإعلامية لمياء حمدين، مذيعة برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على شاشة القناة الأولى، الحالة المرورية في شوارع القاهرة والجيزة وبعض المحافظات، اليوم الاثنين 12 فبراير 2023، حيث يشهد كوبري أكتوبر بعض الكثافات المرورية، بينما يشهد شارع رمسيس كثافات مرورية تقل بالتدريج حتى الوصول إلى غمرة، بينما يشهد كوبري 15 مايو في الاتجاه للمهندسين كثافات مرورية.

كثافات عند الوايلي حتى كوبري الساحل والأميرية

ويشهد شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر سيولة مرورية حتى منطقة الزاوية الحمراء وهناك كثافات عند الوايلي حتى كوبري الساحل والأميرية.

سيولة مرورية على الكورنيش

أما الكورنيش من المظلات حتى وسط البلد، فيشهد كثافات بسيطة ومتقطعة، والمتجه إلى المؤسسة يشهد سيولة مرورية عدا بعض الكثافات عند المظلات.

كثافات مرورية في شارع الهرم

وفي الجيزة، يشهد شارع الهرم كثافات مرورية تزيد مع ساعات الذروة الصباحية، ويشهد باقي شارع الهرم تباطؤًا في حركة السيارات، وهناك كثافات للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني، وتوجد في شارع فيصل كثافات مرورية تبدأ من محطة المريوطية ومستمرة حتى كوبري فيصل.