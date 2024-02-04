تفاصيل الحالة المرورية في القاهرة والجيزة.. كثافة نسبية على الكورنيش

استعرضت الإعلامية دينا شرف، مقدمة برنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على شاشة القناة «الأولى»، الحالة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة وبعض المحافظات، إذ يشهد ميدان عبدالمنعم رياض وطريق الكورنيش وجود كثافات نسبية بشوارع متفرقة.

كثافات في الاتجاه العكسي بكوبري أكتوبر

ويشهد الكورنيش «المتجه للمؤسسة» بعض الكثافات المرورية، أما عن كوبري أكتوبر فيشهد كثافات مرورية مستمرة حتى ميدان العباسية.

وفي منطقة غمرة باتجاه العباسية نشهد سيولة مرورية، ولكن هناك كثافات أخرى بالاتجاه العكسي بكوبري أكتوبر، وأيضا لمتجه من ميدان التحرير لمدينة نصر ومحور النصر، وصولا للمنصة، كما ظهرت بعض الكثافات المتحركة بشارع عباس العقاد والطيران، وصولا للدائري.

تنفيذ أعمال الخط الرابع للمترو من اتجاه كوبري عباس

وأُغلق شارع صلاح سالم من الملك الصالح باتجاه السيدة عائشة، تمهيدا للبدء في تنفيذ أعمال الخط الرابع للمترو من إتجاه كوبري عباس وحتى حديقة الفسطاط.

الطريق الدائري بعض الكثافات المرورية قبل النزلات

وبالنسبة لمحافظة الجيزة، يشهد الطريق الدائري بعض الكثافات المرورية قبل النزلات، كما تكونت كثافات مرورية بمحور 26 يوليو للقادم من 6 أكتوبر لميدان لبنان، والاتجاه الآخر يشهد كثافات بسيطة ومتحركة تنتهي عند طلعة الدائري من ميدان لبنان.