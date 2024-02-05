تفاصيل الحالة المرورية في القاهرة والجيزة.. كثافة نسبية أعلى كوبري أكتوبر

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني ودينا شرف، الحالة المرورية في الشوارع والميادين الرئيسية.

أحوال المرور بالقاهرة

ويشهد شارع الموسكي في الوقت الحالي كثافات مرورية نسيبة حتى شارع عبدالعزيز، وبمجرد الوصول إلى ميدان طلعت حرب نجد سيولة مرورية، بينما توجد كثافات أمام المتحف المصري، كما تظهر كثافات مرورية أعلى كوبري أكتوبر حتى شارع رمسيس.

وقامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بغلق كلي لشارع يوسف عباس وإجراء تحويلات مرورية، وذلك بهدف استكمال تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بعدد من المحطات، ويستمر هذا الأمر حتى يوم 12 فبراير المقبل.

وهناك استكمال لأعمال الغلق الكلي لطريق بلبيس الصحراوي عند الوصلة من شارع الملاحة الجوية حتى شارع حامد حجازي «شارع الجامع»، ويستمر هذا الإغلاق لمدة 3 شهور، وبالتالي يستلزم الأمر إجراء تحويلات مرورية فعلى القادم من الطريق الدائري أن يسلك يمين شارع الملاحة الجوية، فيسارا لشارع الكتيبة وصولا إلى شارع حامد حجازي.

الحالة المرورية في الجيزة

وتوجد كثافات نسبية في شارع فيصل حتى منطقة الطوابق التي تشهد كثافات مرورية كبيرة، وتقل تدريجيا بالوصول إلى محطة التعاون، كما أن هناك كثافات مرورية أعلى محور صفط تزداد قبل إشارة جامعة القاهرة.